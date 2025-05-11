Кто хочет стать миллиардером? Только не латвийские предприниматели. Почему же так?

Кроме того, Бите отметил важную особенность латвийского бизнеса: даже те предприниматели, у которых был потенциал достичь миллиардных оборотов, предпочитали продать свои компании, когда за них предлагали 50–100 миллионов евро. «Они выбрали отдых, а не ежедневную тяжелую работу по наращиванию бизнеса до следующего уровня», — объясняет он. «Почему так происходит? Это вопрос на миллион евро… Я не знаю», — заключил Бите.