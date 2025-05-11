Кто хочет стать миллиардером? Только не латвийские предприниматели. Почему же так?
Почему в Латвии значительно меньше миллиардеров, чем в соседних Эстонии и Литве? На этот вопрос попытался ответить президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите в эфире передачи TV24 "Kārtības rullis".
По его словам, дело вовсе не в государственной политике или действиях политиков. Гораздо важнее личные качества предпринимателей — готовность рисковать и мыслить масштабно. «В Литве и Эстонии выше уровень готовности делать большие дела — рисковать, идти ва-банк», — считает Бите. «Это вопрос среды или генетики… Черт его знает!» — добавил он с улыбкой.
Кроме того, Бите отметил важную особенность латвийского бизнеса: даже те предприниматели, у которых был потенциал достичь миллиардных оборотов, предпочитали продать свои компании, когда за них предлагали 50–100 миллионов евро. «Они выбрали отдых, а не ежедневную тяжелую работу по наращиванию бизнеса до следующего уровня», — объясняет он. «Почему так происходит? Это вопрос на миллион евро… Я не знаю», — заключил Бите.