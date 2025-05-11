Силиня и мировые лидеры призвали к 30-дневному перемирию в Украине и пригрозили жесткими санкциями России

«Страны коалиции доброй воли полностью поддерживают США в призыве к 30-дневному прекращению огня в Украине. Если Россия нарушит это требование, мы готовы вместе с США и другими странами ввести значительно более жесткие санкции против России», — заявила премьер-министр, указав, что санкции затронут финансовый сектор и энергетику.