Силиня и мировые лидеры призвали к 30-дневному перемирию в Украине и пригрозили жесткими санкциями России
10 мая премьер-министр Эвика Силиня приняла участие в заседании коалиции доброй воли, на котором лидеры стран выразили поддержку Соединенным Штатам Америки и призвали Россию к 30-дневному перемирию.
«Страны коалиции доброй воли полностью поддерживают США в призыве к 30-дневному прекращению огня в Украине. Если Россия нарушит это требование, мы готовы вместе с США и другими странами ввести значительно более жесткие санкции против России», — заявила премьер-министр, указав, что санкции затронут финансовый сектор и энергетику.
Эвика Силиня отметила, что обсуждение в рамках коалиции доброй воли стало продолжением переговоров, начатых на недавнем заседании Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force — JEF) в Осло, Норвегия.
«Там, вместе с лидерами стран JEF, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом мы договорились о публичном обращении и жестком призыве к Путину о 30-дневном безусловном перемирии в Украине», — сообщила премьер-министр.
Она подчеркнула, что эта встреча имеет особое значение, поскольку к очному диалогу в Киеве присоединились новоизбранный канцлер Германии, президент Франции, а также премьер-министры Великобритании и Польши.
Заседание коалиции доброй воли проходило в гибридном формате: часть лидеров находились в Киеве, другие подключились дистанционно. В коалицию входят страны, которые готовы и желают внести вклад в поддержку Украины.