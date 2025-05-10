В Латвии женщина попыталась взять на себя вину за ДТП, чтобы прикрыть пьяного друга без прав

Однако из дыхания женщины исходил сильный запах алкоголя. Проверка показала наличие одной промилли алкоголя, а также выяснилось, что у нее нет водительских прав. Женщина признала вину и утверждала, что находилась в машине одна, но полицейские усомнились в ее показаниях. Осмотр транспортного средства вызвал подозрение, что за рулем был кто-то другой. Опросив свидетелей, стражи порядка подтвердили, что за рулем находился мужчина, который после аварии скрылся.