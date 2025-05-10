В Латвии женщина попыталась взять на себя вину за ДТП, чтобы прикрыть пьяного друга без прав
В пятницу в городе Акнисте женщина попыталась выдать себя за виновницу дорожно-транспортного происшествия, чтобы спасти своего друга, который, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения и без водительских прав, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.
Около 20:30 в полицию поступило сообщение об аварии на улице Сколас. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили женщину, которая объяснила, что за управлением автомобиля Peugeot ее ослепило солнце, и она съехала с дороги, врезавшись в защитное ограждение и дерево.
Однако из дыхания женщины исходил сильный запах алкоголя. Проверка показала наличие одной промилли алкоголя, а также выяснилось, что у нее нет водительских прав. Женщина признала вину и утверждала, что находилась в машине одна, но полицейские усомнились в ее показаниях. Осмотр транспортного средства вызвал подозрение, что за рулем был кто-то другой. Опросив свидетелей, стражи порядка подтвердили, что за рулем находился мужчина, который после аварии скрылся.
Позже полицейские прибыли по месту жительства мужчины. Он оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения — 2,63 промилле — и, как выяснилось, тоже не имел водительских прав. Мужчину задержали и доставили в участок. В его отношении начат уголовный процесс за вождение в нетрезвом виде и без прав. Также возбуждены административные дела за совершение ДТП и оставление места происшествия.
Согласно Закону о дорожном движении, за оставление места аварии предусмотрен штраф от 70 до 700 евро, а также лишение права управления транспортом на срок от 3 месяцев до 2 лет, либо без лишения.
Согласно Уголовному закону, вождение в состоянии опьянения и без соответствующей категории водительских прав карается лишением свободы на срок до 1 года, кратковременным лишением свободы или надзором пробации с лишением прав на 5 лет. Окончательное решение примет суд.