Животное, которое провело несколько дней в холодильнике, оказалось весьма активно.
В Латвии
Сегодня 11:30
Жительница Елгавы в купленной клубнике обнаружила нечто неожиданное
Жительница Елгавы испытала неприятный шок, когда в упаковке с клубникой, купленной в местном супермаркете, обнаружила... живую рептилию.
Как рассказала покупательница порталу jelgavniekiem.lv, дома, открыв упаковку купленной клубники, она заметила существо, похожее на змею. Однако, скорее всего, это была безногая ящерица, несмотря на внешнее сходство с пресмыкающимся. Маленький гость оказался весьма подвижным и явно не уставшим после долгого пути — вероятно, он прибыл из Греции, поскольку в Латвии такие виды не обитают.
К счастью, женщина не стала убивать неожиданного пассажира. Вместо этого она передала его специалистам. По рекомендации Департамента охраны природы, рептилия вскоре будет передана в Рижский зоопарк.