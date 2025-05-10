Жительница Елгавы в купленной клубнике обнаружила нечто неожиданное

Как рассказала покупательница порталу jelgavniekiem.lv, дома, открыв упаковку купленной клубники, она заметила существо, похожее на змею. Однако, скорее всего, это была безногая ящерица, несмотря на внешнее сходство с пресмыкающимся. Маленький гость оказался весьма подвижным и явно не уставшим после долгого пути — вероятно, он прибыл из Греции, поскольку в Латвии такие виды не обитают.