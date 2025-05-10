Инцидент 9 мая в Даугавпилсе: мужчина с запрещенной символикой пытался скрыться от полиции на велосипеде
Вечером 9 мая в Даугавпилсе задержан мужчина с символикой, прославляющей российскую агрессию. Он пытался скрыться от полиции на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита.
В Даугавпилсе вечером 9 мая мужчина в состоянии сильного опьянения с прославляющей военную агрессию символикой на одежде пытался скрыться от полиции на велосипеде. Мужчина был задержан за неповиновение требованиям полиции. В отношении него начаты два административных процесса, которые предусматривают штраф на общую сумму 700 евро.
В целом, по оценке Государственной полиции, 9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов.
За различные нарушения полиция возбудила 61 административное дело и задержала двух человек. В Рижском и Латгальском регионах возбуждено по 20 дел, в Курземе - 14, в Земгале - четыре, в Видземе - три. Как сообщила заместитель руководителя отдела по общественным связям Госполиции Ласма Грейдане, общее количество административных дел еще может возрасти после анализа возможных нарушений в интернете.