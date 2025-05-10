Новые власти Германии заявили, что намерены усилить безопасность в регионе Балтийского моря

"Я считаю, что всему Балтийскому региону до сих пор уделялось слишком мало внимания со стороны общественности, и в течение своего срока полномочий я хотел бы привлечь к нему больше внимания", - сообщил Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung , опубликованном в ночь на субботу, 10 мая. Об этом сообщает DW.