Новые власти Германии заявили, что намерены усилить безопасность в регионе Балтийского моря
Немцев беспокоят участившиеся в последнее время диверсии в Балтийском море.
Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хочет усилить безопасность в Балтийском регионе на фоне предполагаемых недавних диверсий в Балтийском море.
"Я считаю, что всему Балтийскому региону до сих пор уделялось слишком мало внимания со стороны общественности, и в течение своего срока полномочий я хотел бы привлечь к нему больше внимания", - сообщил Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung , опубликованном в ночь на субботу, 10 мая. Об этом сообщает DW.
"Ситуация нестабильна, это очевидно", - приводят слова министра журналисты. Вадефуль также упомянул повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и поведение Военно-морского флота РФ.
Как мы недавно сообщали, в Гонконге предъявлено обвинение капитану судна, которое, предположительно, оборвало эстонско-финский газопровод. Этот случай стал началом череды ЧП в Балтийском море.