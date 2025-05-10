Береги свою кожу: сегодня в центре Риги проходит бесплатная проверка родинок
Сегодня в Риге, на Эспланаде, с 11:30 до 18:00 в порядке живой очереди жители смогут бесплатно проверить родинки — об этом сообщили организаторы кампании "Береги свою кожу", запущенной Veselības centrs 4.
Злокачественные опухоли кожи, включая меланому, являются наиболее распространенными злокачественными опухолями в Латвии. Организаторы кампании отметили, что значительная часть населения страны подпадает под факторы риска развития меланомы. К группе риска относятся люди со светлой кожей, те, кто часто получал солнечные ожоги, особенно в детстве, а также люди с большим количеством родинок, родинками значительного размера с неровными краями и шероховатой поверхностью, и те, у кого в семье уже были зафиксированы случаи заболевания. Повышенный риск также у тех, кто уже болел другими видами рака кожи — базалиомой или плоскоклеточным раком.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2023 году было зарегистрировано 263 случая меланомы и 1386 других злокачественных опухолей кожи. От рака кожи умерли 113 человек — 68 от злокачественной меланомы и 45 от других злокачественных опухолей кожи. Чаще всего рак кожи диагностируется у людей старше 50 лет.
Специалисты рекомендуют проверять родинки и кожные образования как минимум раз в год, подчеркивая, что единственный способ избежать и победить рак кожи — это своевременная диагностика и профилактика. Дерматолог Юлия Дексне из Veselības centrs 4 отметила, что опухоли кожи могут выглядеть по-разному, и человек сам не может определить, доброкачественное это образование или злокачественное. Поэтому особенно важен скрининг. Нередко во время скрининга меланома обнаруживается на ранней стадии, и в этом случае лечение ограничивается только операцией без дополнительной терапии.