Береги свою кожу: сегодня в центре Риги проходит бесплатная проверка родинок

Злокачественные опухоли кожи, включая меланому, являются наиболее распространенными злокачественными опухолями в Латвии. Организаторы кампании отметили, что значительная часть населения страны подпадает под факторы риска развития меланомы. К группе риска относятся люди со светлой кожей, те, кто часто получал солнечные ожоги, особенно в детстве, а также люди с большим количеством родинок, родинками значительного размера с неровными краями и шероховатой поверхностью, и те, у кого в семье уже были зафиксированы случаи заболевания. Повышенный риск также у тех, кто уже болел другими видами рака кожи — базалиомой или плоскоклеточным раком.