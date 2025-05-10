Кредитная надежность Латвии: прогноз стабильный, но риски остаются
Латвия сохраняет свой кредитный рейтинг на уровне A- согласно свежему анализу агентства Fitch Ratings. Экономическая устойчивость страны подкреплена надежной политикой, низким госдолгом и стабильностью частного сектора, но геополитические риски остаются важным фактором.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) подтвердило кредитный рейтинг Латвии на прежнем уровне A-, сохранив стабильный прогноз, говорится в заявлении агентства. В качестве важнейших факторов, поддерживающих кредитный рейтинг Латвии на этом уровне, агентство называет надежную экономическую политику, поддерживаемую членством в Европейском союзе и еврозоне, сохраняющийся низкий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению с другими странами с аналогичным рейтингом, а также умеренный уровень задолженности частного сектора.
В числе факторов, которые могут привести к снижению прогноза в будущем до негативного, Fitch указало усиление геополитических рисков, что может отрицательно повлиять на рост экономики, а также финансовое состояние государства и внешней среды.
В свою очередь повышению прогноза до положительного будет способствовать снижение уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту. Также прогноз может быть улучшен при снижении геополитической напряженности, что уменьшит влияние внешних потрясений на Латвию.
Предыдущую оценку кредитного рейтинга Латвии Fitch опубликовало 15 ноября 2024 года, подтвердив рейтинг на уровне A- и снизив прогноз с положительного до стабильного.