Кредитная надежность Латвии: прогноз стабильный, но риски остаются

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) подтвердило кредитный рейтинг Латвии на прежнем уровне A-, сохранив стабильный прогноз, говорится в заявлении агентства. В качестве важнейших факторов, поддерживающих кредитный рейтинг Латвии на этом уровне, агентство называет надежную экономическую политику, поддерживаемую членством в Европейском союзе и еврозоне, сохраняющийся низкий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению с другими странами с аналогичным рейтингом, а также умеренный уровень задолженности частного сектора.