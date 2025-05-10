В рабочую субботу температура воздуха в Латвии повысится до +13 градусов

Хотя по-прежнему будет прохладнее, чем обычно в мае, суббота станет самым теплым днем с прошлой недели. Ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны град и грозы. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер порывами до 16 метров в секунду.