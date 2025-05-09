Проект Скансте: предупреждали, что утонет; построили - и стало тонуть
Каждый градоначальник мечтает оставить после себя историческое наследие, которое изменит лицо города и благодаря которому о нем останется память.
Для Джорджа Армитстеда это были больницы, школы и первая линия электрического трамвая. Для Альфреда Рубикса - задуманное метро, вызвавшее сопротивление общество и добавившее газа в горелку восстановления независимости, пишет Delfi.lv.
Мартиньш Стакис, наверное, предпочел бы остаться в памяти рижан в качестве того, кому удалось (воспользовавшись удобным моментом) сровнять с землей памятник Победы, однако пока его имя чаще вспоминают автоводители в контексте "стакишей" - столбиков для регулировки движения. А вот Вилнис Кирсис наверняка хотел бы, чтобы люди вспоминали его в связи с новым Саркандаугавским путепроводом, а не с тонущим кварталом Скансте. Однако именно Скансте, а также планы возрождения принадлежащей олигархам Андрейосты и строительства стадиона на Луцавсале можно назвать самыми масштабными градостроительными замыслами думы нынешнего созыва.
Когда в середине апреля думские политики гордо презентовали новый парк Сканстес, мэр Кирсис символически повесил на ветку дерева кормушку для птиц и заявил, что об этом проекте можно сказать - "так закалялась сталь". В детали не вдавался ни он, ни другие выступающие. И это понятно. Открытие задержалось на три года, и вместо запланированных в самом начале проекта 2 млн он обойдется в 17 млн. Сумма включает в себя не только строительство, но и экспертизы, и договор о юридической помощи, а также процентные платежи, так как деньги на завершение проекта дума заняла. Но и это еще не конечная цена. Известно ли думе, кто за это в ответе, и наказан ли кто-то? Нет. Проект был начат еще во времена Ушакова. Дума решила привести в порядок деградированную территорию за улицей Сканстес. Построить не только дороги, но и особо мощную и дорогую бытовую канализацию. Такие "экстры" были необходимы концертному залу, конференц-центру и гостинице, которую там обещал построить Merks.
Вскоре государство отказалось от идеи концертного зала в Скансте, но дума своих планов не изменила. Однако построенное к концу лета 2021 года начало тонуть в болотистой земле. Впервые красная лампочка должна была загореться на этапе проектирования. В экспертизе строительного проекта не было сделано всех требуемых думой расчетов, а чиновники на это не обратили внимания. Когда искали строителя, один из претендентов предупредил: если строить по предложенному проекту, илистый грунт осядет и конструкции начнут тонуть. Нужна дополнительная экспертиза. Департамент развития Рижской думы ответил, что все в порядке.