Проект Скансте: предупреждали, что утонет; построили - и стало тонуть

Когда в середине апреля думские политики гордо презентовали новый парк Сканстес, мэр Кирсис символически повесил на ветку дерева кормушку для птиц и заявил, что об этом проекте можно сказать - "так закалялась сталь". В детали не вдавался ни он, ни другие выступающие. И это понятно. Открытие задержалось на три года, и вместо запланированных в самом начале проекта 2 млн он обойдется в 17 млн. Сумма включает в себя не только строительство, но и экспертизы, и договор о юридической помощи, а также процентные платежи, так как деньги на завершение проекта дума заняла. Но и это еще не конечная цена. Известно ли думе, кто за это в ответе, и наказан ли кто-то? Нет. Проект был начат еще во времена Ушакова. Дума решила привести в порядок деградированную территорию за улицей Сканстес. Построить не только дороги, но и особо мощную и дорогую бытовую канализацию. Такие "экстры" были необходимы концертному залу, конференц-центру и гостинице, которую там обещал построить Merks.