Погоня со скоростью 130 км/ч: в Тумшупе задержанный мотоциклист не понимал ни одного из трех языков

На место были вызваны и медики, поскольку мужчина упал, а затем убегал. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — более 2 промилле. Мотоцикл был с финскими номерами, однако при проверке оказалось, что он зарегистрирован в Латвии без необходимых документов. За эти нарушения возбуждены как административное, так и уголовное производство. Мужчине назначен штраф в размере 2000 евро за превышение скорости, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Кроме того, Государственная полиция наложит на него еще несколько штрафов за опасную езду и угрозу окружающим.