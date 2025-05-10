Погоня со скоростью 130 км/ч: в Тумшупе задержанный мотоциклист не понимал ни одного из трех языков
Мотоциклист пронесся через Тумшупе на скорости 130 км/ч. Патруль, дежуривший на месте, немедленно начал погоню. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и продолжал движение на высокой скорости в направлении Скукиши (Ропажский край).
Несколько раз мотоциклист едва не потерял управление, но каким-то образом удержался и продолжил бегство. В какой-то момент он решил проверить свои навыки вождения на грунтовой дороге, рассказывает «Degpunktā». «Повернув на грунтовку и въехав в тупик, мужчина бросил мотоцикл и попытался скрыться бегством», — сообщили в полиции.
Мотоциклиста удалось задержать. Мужчина отказывался разговаривать с полицейскими. Было неясно, делал ли он это намеренно или действительно не понимал ни один из трех языков, на которых к нему обращались сотрудники. «Что-то болит? По-латышски, по-русски? Мотоцикл финский. Говорите по-английски?» — спрашивали полицейские.
На место были вызваны и медики, поскольку мужчина упал, а затем убегал. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — более 2 промилле. Мотоцикл был с финскими номерами, однако при проверке оказалось, что он зарегистрирован в Латвии без необходимых документов. За эти нарушения возбуждены как административное, так и уголовное производство. Мужчине назначен штраф в размере 2000 евро за превышение скорости, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Кроме того, Государственная полиция наложит на него еще несколько штрафов за опасную езду и угрозу окружающим.