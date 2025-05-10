В Марупе появилась скульптура удода - на нее потратили почти 10 000 евро
8 мая в Марупе, на круговой развязке у улицы Даугавас, был установлен новый объект городской среды — удод.
Эта редкая для Латвии птица часто встречается именно в Марупском крае, символизируя его как уникальное место в контексте всей страны. Удод изображен на гербе Марупского края и является неотъемлемой частью графической идентичности самоуправления, утвержденной в прошлом году.
В основе нового объекта — символ края, удод, олицетворяющий его ценности: возможности, открытость, силу, а ягода в его клюве символизирует плоды труда жителей Марупе. Скульптура имеет высоту 2,5 метра и изготовлена из нержавеющей стали с матовой, шероховатой поверхностью, которая красиво отражает солнечные лучи.
Объект установлен в символичном месте — в самом сердце города Марупе, на прилегающей территории круговой развязки улицы Даугавас. Он как бы приветствует как местных жителей, так и гостей, пересекающих важную транспортную артерию государственного значения. Автор скульптуры — SIA Einberg, стоимость изготовления составила 9870 евро.