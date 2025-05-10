"Спасибо, Мэджик": нелегальные мигранты хвастаются прибытием в Латвию - это может быть не случайным видео
фото: Скриншот видео
На видео мигранты благодарят некоего Мэджика за то, что их доставили в Ригу.
В Латвии

"Спасибо, Мэджик": нелегальные мигранты хвастаются прибытием в Латвию - это может быть не случайным видео

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Латвии все чаще фиксируются случаи, когда нелегальные мигранты публикуют в социальных сетях видеозаписи, демонстрируя свое прибытие в страну. Подобные видео делаются не просто так - у них сразу несколько целей.

В одном из недавно просочившихся в интернет видео темнокожий мужчина, представившийся как Адольф Аду, благодарит некоего «Мэджика» — по всей видимости, прозвище одного из организаторов нелегальных маршрутов. Он говорит: «Привет! Это Адольф Аду! Спасибо, Мэджик, спасибо! Мы в Риге».

Как пояснилт заместитель начальника Даугавпилсского управления Погранохраны Марис Пукинскис, пограничники не в первый раз слышат прозвище «Мэджик», однако под ним может скрываться не конкретный человек, а целая международная организованная группа. Подобные видео используются как доказательство успешной доставки мигрантов, а также как инструмент продвижения каналов нелегальной миграции.

Погранохрана не исключает, что некоторые ролики могут быть сфабрикованы и сняты вовсе не в Латвии. Однако, по их данным, в последние недели поток нелегальных мигрантов вновь активизировался после относительного затишья.

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