"Спасибо, Мэджик": нелегальные мигранты хвастаются прибытием в Латвию - это может быть не случайным видео

В одном из недавно просочившихся в интернет видео темнокожий мужчина, представившийся как Адольф Аду, благодарит некоего «Мэджика» — по всей видимости, прозвище одного из организаторов нелегальных маршрутов. Он говорит: «Привет! Это Адольф Аду! Спасибо, Мэджик, спасибо! Мы в Риге».