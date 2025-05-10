"Спасибо, Мэджик": нелегальные мигранты хвастаются прибытием в Латвию - это может быть не случайным видео
В Латвии все чаще фиксируются случаи, когда нелегальные мигранты публикуют в социальных сетях видеозаписи, демонстрируя свое прибытие в страну. Подобные видео делаются не просто так - у них сразу несколько целей.
В одном из недавно просочившихся в интернет видео темнокожий мужчина, представившийся как Адольф Аду, благодарит некоего «Мэджика» — по всей видимости, прозвище одного из организаторов нелегальных маршрутов. Он говорит: «Привет! Это Адольф Аду! Спасибо, Мэджик, спасибо! Мы в Риге».
Nelegālie migranti veiksmīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu un ziņo, ka ieradušies Rīgā🇱🇻. Par ko pateicas cilvēku kontrabandas organizatoram ar segvārdu Madžiks. Video domāts kā reklāma- lai iedrošinātu citus- Madžikam var uzticēties, viņš neuzmetīs ar naudu. pic.twitter.com/GX5s9lgvZO— Nepareizais (@realNepareizais) May 7, 2025
Как пояснилт заместитель начальника Даугавпилсского управления Погранохраны Марис Пукинскис, пограничники не в первый раз слышат прозвище «Мэджик», однако под ним может скрываться не конкретный человек, а целая международная организованная группа. Подобные видео используются как доказательство успешной доставки мигрантов, а также как инструмент продвижения каналов нелегальной миграции.
Погранохрана не исключает, что некоторые ролики могут быть сфабрикованы и сняты вовсе не в Латвии. Однако, по их данным, в последние недели поток нелегальных мигрантов вновь активизировался после относительного затишья.