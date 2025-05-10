Андролог: не за горами время, когда в Латвии всех детей придется зачинать в пробирке
Бесплодие становится все более актуальной проблемой в Европе, особенно среди мужчин. Эксперты связывают это с влиянием химических веществ и образом жизни. Андрология развивается, но специалистов пока недостаточно. В Латвии доступны методы лечения, включая искусственное оплодотворение.
Каждая шестая пара в Европе страдает от бесплодия. Все больше мужчин не могут стать отцами, сообщает LSM+. «Проблема стоит слишком остро: если так будет продолжаться, не за горами время, когда всех детей придется зачинать искусственным образом», — считает клинический андролог, старший научный сотрудник Университета Страдиня Юрис Эренпрейс.
Эренпрейс связывает бесплодие с изменением условий жизни: «Это как бы плата за нашу цивилизацию, за наш современный образ жизни. Слишком много химии вокруг: в продуктах, воде, стройматериалах. А женщины еще и косметикой пользуются. Химические вещества негативно влияют на гормональную систему женщины во время беременности, и в результате мальчики рождаются уже в каком-то смысле с дефектом половой системы. Плюс потом добавляются дополнительные факторы — малоподвижный образ жизни, лишний вес, вредные привычки…».
Если так будет продолжаться и дальше, то не за горами время, когда придется всех детей зачинать искусственным образом, говорит специалист. «Главное, чтобы мужчина вообще дошел до врача», — говорит Эренпрейс, подтверждая старую шутку о том, что мужчину с трудом можно затащить в два места — магазин одежды и кабинет андролога.