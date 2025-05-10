Андролог: не за горами время, когда в Латвии всех детей придется зачинать в пробирке

Если так будет продолжаться и дальше, то не за горами время, когда придется всех детей зачинать искусственным образом, говорит специалист. «Главное, чтобы мужчина вообще дошел до врача», — говорит Эренпрейс, подтверждая старую шутку о том, что мужчину с трудом можно затащить в два места — магазин одежды и кабинет андролога.