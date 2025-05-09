В Латвии
Сегодня 18:02
В субботу местами пройдут кратковременные дожди
В субботу во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны также грозы и град, прогнозируют синоптики.
Ожидается облачность со слабым и умеренным северным, северо-восточным ветром, временами порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2...+4 градуса, днем - +8...+13 градусов.
В Риге в субботу возможен кратковременный дождь. Ночью температура понизится до +3 градусов, днем не превысит +11 градусов.