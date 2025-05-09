Лидер КНР призвал Путина заключить справедливое мирное соглашение с Украиной

"Радио Свобода" напоминает, что аналогичное заявление ранее сделал министр иностранных дел Китая Ван И – в марте он сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и прочного мирного соглашения, которое было бы обязательным и приемлемым для всех". Как отмечает Bloomberg, высказыванию Си предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что для него было бы "естественно" попросить Китай помочь в заключении сделки между Украиной и Россией.