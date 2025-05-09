Лидер КНР призвал Путина заключить справедливое мирное соглашение с Украиной
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он надеется увидеть "справедливое и прочное" мирное соглашение по Украине.
Как пишет агентство Bloomberg, Китай надеется, что мирное соглашение, "которое будет принято всеми вовлеченными сторонами", может быть достигнуто путем диалога. Такое заявление Си сделал в четверг во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Радио Свобода" напоминает, что аналогичное заявление ранее сделал министр иностранных дел Китая Ван И – в марте он сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и прочного мирного соглашения, которое было бы обязательным и приемлемым для всех". Как отмечает Bloomberg, высказыванию Си предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что для него было бы "естественно" попросить Китай помочь в заключении сделки между Украиной и Россией.
В феврале 2023 года Китай представил план из 12 пунктов по прекращению войны между Россией и Украиной, но союзники Киева его отвергли: план, в частности, предполагал снятие санкций с России.