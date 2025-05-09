Две трети жителей Латвии приветствуют наше членство в Европейском союзе

Согласно результатам опроса, членство Латвии в ЕС сравнительно чаще позитивно оценивают латыши, молодые жители в возрасте от 18 до 34 лет и школьники, студенты, люди с высшим образованием, жители с личными доходами от 1000 евро в месяц, руководители и специалисты высшего звена, а также члены семей в составе четырех и более человек. В то же время мужчины, пожилые люди в возрасте от 55 до 65 лет, некоренное население, а также жители с личными доходами до 700 евро в месяц сравнительно чаще негативно оценивают членство Латвии в ЕС.