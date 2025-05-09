Бери шинель, иди домой: согласно тайному приказу, из армии США будут принудительно выдворять трансгендеров
Министерство обороны США намерено уволить трансгендерных военнослужащих до 6 июня — согласно приказу для внутреннего пользования Пита Хегсета.
Министр обороны США Пит Хегсет направил внутреннее распоряжение Пентагону начать процесс увольнения трансгендерных военнослужащих, если они добровольно не покинут военную службу до 6 июня. Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий меморандум.
В документе говорится, что военнослужащие на действительной службе могут до 6 июня подать заявление об уходе по собственному желанию. Для резервистов этот срок продлится до 7 июля. По истечении этих сроков начнется процедура принудительного увольнения.
Приказ стал продолжением политики администрации Дональда Трампа, после того как Верховный суд США разрешил вступление в силу запрета на службу трансгендеров в армии. Сам запрет — часть более широкой линии политики Трампа по ограничению прав трансгендерных граждан. В первый же день своего президентства (20 января) Трамп подписал указ, согласно которому правительство США признает только два биологических пола — мужской и женский, без возможности их изменения.
При Бараке Обаме в 2016 году трансгендерам впервые разрешили открыто служить в ВС США. По данным на конец прошлого года, в армии и Национальной гвардии служат как минимум 4 240 трансгендерных военнослужащих. Активисты считают, что реальное число гораздо выше.
Согласно опросу Gallup, опубликованному в феврале, 58% американцев по-прежнему поддерживают право трансгендеров служить в армии. Однако это меньше, чем в 2019 году, когда поддержку выражали 71% респондентов.