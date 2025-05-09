Бери шинель, иди домой: согласно тайному приказу, из армии США будут принудительно выдворять трансгендеров

Приказ стал продолжением политики администрации Дональда Трампа, после того как Верховный суд США разрешил вступление в силу запрета на службу трансгендеров в армии. Сам запрет — часть более широкой линии политики Трампа по ограничению прав трансгендерных граждан. В первый же день своего президентства (20 января) Трамп подписал указ, согласно которому правительство США признает только два биологических пола — мужской и женский, без возможности их изменения.