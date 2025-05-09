"Я не могу в себе ничего изменить, я родился в Советском Союзе": латвийский телеведущий отправился в Москву, чтобы отметить 9 мая
Телеведущий Эдгар Звея рассказал в социальной сети TikTok, что после длительных задержек из-за отмененных рейсов ему все же удалось попасть в Москву к 9 мая.
«Я встал в три ночи, чтобы в пять быть в аэропорту. Из-за всех этих событий рейсы были отменены, но наконец около полуночи я оказался в Подмосковье», — отметил Звея, который прилетел в столицу РФ из Челябинска. Он пояснил, что поехал в Россию не «чтобы кого-то защищать», а оказался в этой стране, «чтобы навестить своих двоюродных братьев».
Звея рассказал, что Москва произвела на него положительный шок, и, по его словам, атмосфера в городе гораздо позитивнее, чем в Латвии. «У нас дома становится все грязнее и грязнее, наши города разрушаются, а люди теряют человечность», — указал Эдгар Звея, подчеркивая, что в Москве «все чисто и уровень культуры здесь совершенно другой [чем когда-то]».
Он также отметил, что, находясь в России, ему не хочется говорить о всех этих «пиф-паф вещах» [имеется в виду вторжение России в Украину, в результате которого уже ранены или погибли более миллиона человек], потому что здесь об этом не говорят. «Люди осторожничают, и их предупреждают», — сказал он, одновременно выражая недоумение, почему в Латвии его называют предателем и изменником. Он призвал людей быть «человечнее и не впутываться во все то, что по телевизору с утра до вечера показывают».
Также Звея подчеркнул, что у него позитивное отношение к празднику 9 мая, так как он родился в Советском Союзе и большую часть жизни прожил там. «Почему, находясь здесь, не использовать возможность и не поучаствовать в этом?» — заявил он. «Как я могу это не поддерживать? Это ведь так нормально!» — отметил Звея.
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Esmu veiksmīgi nonācis Maskavā. Visiem mieru un saticību.♬ original sound - Edgars Zveja