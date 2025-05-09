"Я не могу в себе ничего изменить, я родился в Советском Союзе": латвийский телеведущий отправился в Москву, чтобы отметить 9 мая

Он также отметил, что, находясь в России, ему не хочется говорить о всех этих «пиф-паф вещах» [имеется в виду вторжение России в Украину, в результате которого уже ранены или погибли более миллиона человек], потому что здесь об этом не говорят. «Люди осторожничают, и их предупреждают», — сказал он, одновременно выражая недоумение, почему в Латвии его называют предателем и изменником. Он призвал людей быть «человечнее и не впутываться во все то, что по телевизору с утра до вечера показывают».