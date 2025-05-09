В Латвии обнаружена первая в этом году вспышка АЧС среди домашних свиней

Служба проводит в указанном хозяйстве мероприятия по ликвидации и локализации очага инфекции, а также эпидемиологическое расследование. Все свиньи на ферме будут уничтожены, чтобы ликвидировать вспышку и ограничить дальнейшее распространение болезни.