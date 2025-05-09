Банкоматы особого назначения: в случае кризиса жители Латвии без денег не останутся, но сумма ограничена

Как рассказали в Банке Латвии, в Эстонии система офлайн-расчетов в кризисных ситуациях находится на стадии внедрения, тогда как в Латвии такая система была разработана в сотрудничестве с коммерческими банками и начала работать с начала текущего года. Решения по офлайн-платежам в экстренных ситуациях будут доступны в крупнейших сетях продуктовых магазинов, автозаправок и аптек. Конкретные торговые сети не названы, однако сообщается, что речь идет о крупнейших сетях с сотнями торговых точек, и их число в дальнейшем будет расширяться.