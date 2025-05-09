Банкоматы особого назначения: в случае кризиса жители Латвии без денег не останутся, но сумма ограничена
Как сообщили в Банке Латвии, на сегодняшний день по всей стране определено почти 100 банкоматов, которые в случае кризиса будут в приоритетном порядке снабжены наличными.
Почти 100 банкоматов определены как критически важные — в случае чрезвычайной ситуации они будут обеспечены наличностью в первую очередь. Они также оснащены автономным электропитанием и подключением к центрам данных. Что касается безналичных платежей, с 1 января 2025 года в стране внедрена система офлайн-расчетов с помощью платежных карт.
По закону, критические финансовые услуги обязаны обеспечивать те латвийские банки, чья доля вкладов составляет не менее 5% от общего объема вкладов в стране. Это — Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank. Банк Латвии вместе с этими четырьмя банками регулярно пересматривает количество и размещение банкоматов, оценивая их оптимальное распределение. В настоящее время в Латвии насчитывается около 860–870 банкоматов, и более 99% населения имеют доступ к ближайшему банкомату в радиусе менее 20 километров.
Ожидается, что и в дальнейшем число критических банкоматов останется на уровне около 100. Доступ к наличным деньгам с 1 января 2025 года закреплен на законодательном уровне, тогда как до этого момента финансовый сектор обеспечивал это на основании меморандума с Банком Латвии.
Как рассказали в Банке Латвии, в Эстонии система офлайн-расчетов в кризисных ситуациях находится на стадии внедрения, тогда как в Латвии такая система была разработана в сотрудничестве с коммерческими банками и начала работать с начала текущего года. Решения по офлайн-платежам в экстренных ситуациях будут доступны в крупнейших сетях продуктовых магазинов, автозаправок и аптек. Конкретные торговые сети не названы, однако сообщается, что речь идет о крупнейших сетях с сотнями торговых точек, и их число в дальнейшем будет расширяться.
Разработанное в Латвии решение действует не только в случае масштабных кризисов, например, отключений электроэнергии, как это было в Испании и Португалии, но и при кратковременных сбоях связи. Установлено, что в офлайн-режиме с одной карты можно будет приобрести товары, топливо и медикаменты на сумму до 200 евро.
Эксперты говорят, что как бы удобны ни были расчеты при помощи карт, дома всегда должна быть отложена некоторая сумма наличных на случай чрезвычайной ситуации. Ранее мы писали о том, как финансово подготовиться к возможному кризису.