Глава МИД Литвы: Россия издевается над международным сообществом
Литва призывает к немедленному прекращению огня в Украине, осуждая затягивание процесса со стороны России. Министр иностранных дел Кястутис Будрис подчеркивает важность санкционного давления и международных усилий в установлении мира.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что, затягивая процесс прекращения огня с Украиной, Россия издевается над дипломатическими усилиями международного сообщества и Соединенных Штатов Америки. «Конечно, прекращение огня необходимо, и недаром Украина два месяца назад заявила, что готова к безусловному прекращению огня. Россия два месяца оттягивает это время, фактически издеваясь над международным сообществом и дипломатическими усилиями США, осуществляя жестокие атаки на Украину», — сказал Будрис в эфире радио LRT в пятницу.
Министр иностранных дел Литвы сказал это после того, как президент США Дональд Трамп призвал Россию согласиться на безоговорочное 30-дневное перемирие с Украиной. По словам главы литовского МИД, прекращение огня позволило бы подготовиться к мирным переговорам и продемонстрировало бы истинные намерения Кремля. «То, что мы видим с российской стороны, просто промедление и затягивание вопроса, показывает, что Путин в этом вообще не заинтересован. И, к сожалению, очевидно, что он таким образом реагирует на дипломатические усилия США, которые мы, безусловно, поддерживаем», — сказал он.
После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что «если режим прекращения огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции». По словам Будриса, в настоящее время санкционное давление не используется в полной мере. «Российские энергетические компании по-прежнему приносят доходы бюджету России, и это необходимо прекратить. Необходимо запретить импорт сжиженного газа в Евросоюз (ЕС), и США могут нам в этом помочь. И в мире все еще работает целый ряд других нефтяных компаний», — отметил министр.
Сейчас в ЕС обсуждается 17-й пакет санкций против России, Будрис уже призвал обсудить еще один пакет. «Мы практически подготовили 17-й пакет санкций, который намерены принять, возможно, даже в мае. Литва уже призывает начать думать о 18-м пакете санкций, но нам нужно говорить не только о самих санкциях, но и рассматривать возможности введения дополнительных тарифных мер в отношении российской продукции», — сказал министр.