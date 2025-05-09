Глава МИД Литвы: Россия издевается над международным сообществом

Министр иностранных дел Литвы сказал это после того, как президент США Дональд Трамп призвал Россию согласиться на безоговорочное 30-дневное перемирие с Украиной. По словам главы литовского МИД, прекращение огня позволило бы подготовиться к мирным переговорам и продемонстрировало бы истинные намерения Кремля. «То, что мы видим с российской стороны, просто промедление и затягивание вопроса, показывает, что Путин в этом вообще не заинтересован. И, к сожалению, очевидно, что он таким образом реагирует на дипломатические усилия США, которые мы, безусловно, поддерживаем», — сказал он.