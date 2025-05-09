Российских пенсий как не было, так и нет: так кто все-таки виноват в задержке?

После повторных призывов посольство РФ 22 апреля представило агентству список выплачиваемых пенсий девяти лицам, но так и не представила до сих пор полный список лиц, которым полагается российская пенсия. В мае РФ должна осуществить перечисление уже за второй квартал текущего года, но ничто не говорит о том, что деньги будут получены. Посольство России пишет в соцсетях, что задержка с перечислением пенсий якобы произошла не по вине российской стороны, а потому, что западные страны регулярно вводят против России новые санкции и ужесточают действующие. Российские банки отключены от международной платежной системы SWIFT. Эту историю тиражирует и представитель интересов русских в Даугавпилсе Ольга Петкевич. Она разместила в TikTok и Facebook видео, в котором рассказывает, что получает много звонков от встревоженных людей, но ничего толком сделать не может. Причиной задержки выплат она назвала наложенные на банки санкций: "Соответственно, одна сторона перевела, а другая не смогла получить. И пока процесс длится, люди сидят без денег, и всем в нашей стране, к сожалению, все равно, как они выживут".