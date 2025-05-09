"Россия не получит территорий, которые она не захватила": вице-президент США рассказал о ходе мирных переговоров

«Мы знали, что Россия попросит слишком многого, потому что российское восприятие войны основано на том, что они побеждают. <…> Но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которую они включили в первоначальный мирный план», — приводит "Медуза" сказанное Вэнсом в интервью Fox News.