"Россия не получит территорий, которые она не захватила": вице-президент США рассказал о ходе мирных переговоров
Судя по всему, Кремль настаивает на том, чтобы Украина отдала ему целиком свои четыре области, включая территории, которые армия РФ не может захватить. Вашингтон это начинает злить.
«Мы знали, что Россия попросит слишком многого, потому что российское восприятие войны основано на том, что они побеждают. <…> Но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которую они включили в первоначальный мирный план», — приводит "Медуза" сказанное Вэнсом в интервью Fox News.
VP Vance on Russia-Ukraine peace talks: “Our attitude is we don’t want Ukraine to collapse. We obviously want Ukraine to remain a sovereign country. But Russia can’t expect to be given territory they haven’t even conquered yet. And that’s one of the things they put down in that… pic.twitter.com/Cf5MgFy5iE— RedWave Press (@RedWave_Press) May 8, 2025
По словам вице-президента США, в Вашингтоне знали, что Россия в своем первом предложении попросит «больше, чем разумно дать», поскольку «так часто проходят переговоры».
Вэнс назвал прогрессом то, что Россия и Украина участвуют в переговорах и предлагают «конкретные мирные планы». При этом он отметил, что США выйдут из переговоров, если поймут, что «русские не участвуют в переговорах и не ведут себя добросовестно». Джей Ди Вэнс добавил, что, по его мнению, в урегулировании российско-украинской войны «есть некоторые дипломатические прорывы».