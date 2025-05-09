На следующей неделе потеплеет, но все равно будет холоднее обычного
В ближайшие дни в Латвии постепенно потеплеет, однако и на следующей неделе температура воздуха останется ниже нормы, прогнозируют синоптики.
В эти дни температура опустилась на шесть градусов ниже среднего показателя за 1991–2020 годы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе в Латвии будет примерно на два градуса холоднее нормы.
В предстоящие выходные во многих местах пройдут дожди, местами возможны грозовые ливни и град. Ветер будет дуть севера, от слабого до умеренного. Ночью температура опустится до -2..+5 градусов, днем поднимется до +8..+13.
В понедельник ожидается более сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +11..+16 градусов, на побережье сохранится температура на градус ниже.
В середине и второй половине следующей недели северный ветер может принести немного более прохладный воздух. Временами возможны осадки — в основном кратковременные дожди на части территории страны, также возможны грозы и град.