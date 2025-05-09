В Латвии
Сегодня 08:54
В пятницу в Латвии будет много облаков
В пятницу в Латвии временами будет светить солнце, но днем на небе будет много облаков, более солнечная погода сохранится на побережье Рижского залива, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. Ветер - слабый, преимущественно западный и северный. Температура воздуха поднимется до +8...+11 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность без осадков и слабый северный ветер. Воздух прогреется до +9...+10 градусов.