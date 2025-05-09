Почему страхование OCTA в банках часто дешевле, чем у страховых компаний?

На него ответил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс, пояснив, что многое зависит от того, где именно клиент ищет информацию и оформляет полис. «Сайты, на которых можно сравнить цены на страхование, принадлежат страховым брокерам. Поэтому неизвестно, какие именно договоры они заключили с отдельными компаниями, и, соответственно, какие предложения они отображают», — отметил Абашинс.