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В Латвии
Сегодня 10:04
Почему страхование OCTA в банках часто дешевле, чем у страховых компаний?
В эфире передачи TV24 "Uz līnijas" один из зрителей задал актуальный вопрос: почему страхование OCTA в банках часто обходится дешевле, чем при оформлении напрямую у страховых компаний?
На него ответил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс, пояснив, что многое зависит от того, где именно клиент ищет информацию и оформляет полис. «Сайты, на которых можно сравнить цены на страхование, принадлежат страховым брокерам. Поэтому неизвестно, какие именно договоры они заключили с отдельными компаниями, и, соответственно, какие предложения они отображают», — отметил Абашинс.
Именно по этой причине на таких платформах может не отображаться предложение от банка, которое, как утверждает зритель, значительно дешевле. Абашинс подчеркнул, что лучший способ найти выгодный вариант — сравнивать предложения через разные каналы: сайты страховых компаний, банков, брокеров и агрегаторов.