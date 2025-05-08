Депутаты Сейма концептуально поддержали отмену преподавания русского языка в средней школе
Депутаты Сейма сегодня поддержали в первом чтении поправки к закону об образовании, предусматривающие отмену преподавания русского языка как второго иностранного в средней школе. Поправки рассматриваются в срочном порядке.
Поправками предусмотрено установить, что ученики, зачисленные в 2024/2025 и 2025/2026 учебном году на программу общего среднего, среднего профессионального или профессионального образования, могут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.
Кроме того, поправками предусмотрено установить, что учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка к 1 сентября 2025 года.
Поправки необходимы для обеспечения полного перехода на преподавание официальных языков Евросоюза в системе образования, сказано в аннотации к законопроекту.
Согласно аннотации к поправкам, изменения позволят завершить уже начатую реформу содержания образования и обеспечить единое регулирование по изучению второго иностранного языка, который является официальным языком Евросоюза или европейской экономической зоны.
Школьники, которые начнут обучение в 10-м классе или на 1-м курсе по программе среднего образования, будут вправе не начинать или не продолжать изучение русского языка. Ученики, которые уже осваивают программу среднего образования, смогут до 30 июня текущего года подать письменное заявление об отказе от изучения русского языка, предполагает законопроект. Этим школьникам образовательное учреждение должно будет обеспечить возможность освоения другого иностранного языка.
У тех, кто в этом учебном году заканчивает освоение программы общего среднего образования и откажется от освоения русского языка, в документе, выдаваемом по окончании среднего образования, будет указана оценка, составленная из полученных в предыдущем учебном году по этому предмету оценок.
Ученики, которые до 2026/2025 учебного года приступили к изучению русского языка как второго иностранного, получат возможность продолжить его освоение до окончания средней школы, но не позднее чем до конца 2026/2027 учебного года по программам общего среднего образования и профессионального образования и не позднее чем до конца 2027/2028 учебного года по программам среднего профессионального образования.
Чтобы поправки к закону об образовании вступили в силу, их еще предстоит рассмотреть в Сейме в окончательном чтении. Планируется, что поправки вступят в силу на следующий день после провозглашения.