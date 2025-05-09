Можно ли сэкономить, застраховав латвийский автомобиль в Литве, - разъясняет эксперт
Вопрос о возможности и выгоде страхования автомобиля в Литве все чаще звучит среди латвийских автовладельцев. Однако, по словам эксперта, не все так однозначно.
Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс в эфире передачи TV24 «Uz līnijas» прокомментировал мнение, что в Литве страхование может быть дешевле. Он отметил, что в отдельных случаях возможна разница в цене, но в целом стоимость страховки в Литве не ниже, чем в Латвии.
В частности, если речь идет об обязательной страховке (OCTA), то в Литве она в среднем на 5–10% дороже, чем в Латвии. Похожая ситуация наблюдается и в Эстонии. Абашинс подчеркнул, что стоимость страхования зависит от рыночной ситуации в каждой стране.
Что касается возможности застраховать латвийский автомобиль в Литве, то здесь все зависит от типа страхования. KASKO действительно можно оформить в любой стране, в том числе и у литовского страховщика. А вот OCTA обязательно должно быть оформлено в стране регистрации автомобиля — в данном случае, в Латвии. Это связано с системой «зеленых карт», по которой каждый автомобиль должен быть застрахован в своей стране.