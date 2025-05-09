Можно ли сэкономить, застраховав латвийский автомобиль в Литве, - разъясняет эксперт

Что касается возможности застраховать латвийский автомобиль в Литве, то здесь все зависит от типа страхования. KASKO действительно можно оформить в любой стране, в том числе и у литовского страховщика. А вот OCTA обязательно должно быть оформлено в стране регистрации автомобиля — в данном случае, в Латвии. Это связано с системой «зеленых карт», по которой каждый автомобиль должен быть застрахован в своей стране.