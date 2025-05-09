"Слово "гарантия" выглядит довольно смешно": политолог не уверен, что НАТО вступится за Ригу, Таллин и Вильнюс

Медведев отметил, что если бы Украину и Грузию приняли в НАТО еще до начала российской агрессии, нападения могло бы не произойти вовсе. Однако сейчас слово «гарантия», по его мнению, звучит почти иронично. «Сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда слово “гарантия” выглядит довольно смешно. Гарантией может быть, например, размещение контингента — отправить 100 тысяч европейских солдат в Украину. Ну, вот это гарантия! Разместить там 100 американских систем “Пэтриот” — это гарантия. Отправить туда несколько эскадрилий F-16 — это гарантия. Навести ракеты ATACMS на российские города — вот это гарантия», — пояснил Медведев.