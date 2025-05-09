Заслуженный отдых? Нет, не слышали! Выйдя на пенсию, женщина уже через месяц поняла, что надо возвращаться на работу
Как показывает практика, в Латвии пенсия часто оказывается недостаточной для нормальной жизни, особенно в условиях растущих цен на жилье и услуги, рассказывает передача "Домская площадь" на Латвийском радио 4.
Елене 67 лет — она одна из работающих пенсионеров, чья история ярко иллюстрирует эту реальность, сообщает LSM+. Выйдя на пенсию три года назад, она вначале ощущала полную свободу. «Это было ровно месяц, пока не пришла первая квитанция о квартплате и других расходах», — поделилась она. Радость, что с выходом на пенсию появится много времени для себя и семьи, отошла на второй план: «В конце месяца я прямо вспоминала студенческое время, когда приходилось очень даже экономить, считать каждую копеечку».
Елена не скрывает, что ее пенсия в 670 евро не позволяет ей жить беззаботно: «На данный момент мне этого не хватает». Елена приняла решение вернуться на работу, хотя работает она неполный рабочий день. По специальности она инженер, но после выхода на пенсию устроилась на работу в сферу обслуживания.
Ради работы Елене часто приходится жертвовать временем, предназначенным для своей семьи: «Я стараюсь подрабатывать хотя бы на полставки, потому что в полную силу, в полную ставку я бы уже, наверное, не смогла. Часто думаешь о том, когда же уделить время семье, детям и внукам. Но если не сейчас, то когда? А ведь работать тоже нужно. Палка о двух концах получается», — признается она.
Здоровье также становится вызовом для работающих пенсионеров. «Здоровье у меня хорошее, но надо за ним следить. Когда работаешь, следить за здоровьем не получается», — замечает Елена. Она часто покупает витамины и медикаменты, чтобы поддерживать себя в форме. Елена считает, что работа — это не только необходимость, но и путь к активной жизни: «Я считаю, что работа нас держит в тонусе. Никогда не отчаивайтесь. Если что-то не нравится на одной работе, нужно поискать что-то другое».