Заслуженный отдых? Нет, не слышали! Выйдя на пенсию, женщина уже через месяц поняла, что надо возвращаться на работу

Ради работы Елене часто приходится жертвовать временем, предназначенным для своей семьи: «Я стараюсь подрабатывать хотя бы на полставки, потому что в полную силу, в полную ставку я бы уже, наверное, не смогла. Часто думаешь о том, когда же уделить время семье, детям и внукам. Но если не сейчас, то когда? А ведь работать тоже нужно. Палка о двух концах получается», — признается она.