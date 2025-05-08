Российский газ хотят вернуть в Европу: власти США придумали, какой пряник дать Кремлю
Американские компании могут стать покупателями российского газа и отправлять его в Европу.
Как сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, представители России и США обсудили возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в Европу. Переговоры затронули участие американских инвесторов в «Газпроме», в проекте «Северный поток» или в трубопроводе, который идет через Украину.
Американские компании могут стать покупателями российского газа и отправлять его в Европу, включая Германию, пишет агентство. Это может способствовать мирному соглашению по российско-украинской войне и помочь преодолеть сопротивление некоторых европейских стран. Для США этот сценарий выгоден, поскольку позволяет контролировать объемы поставок российского газа в Европу, сказали несколько собеседников агентства.
Вопрос газовых поставок, по данным агентства, обсуждался между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.