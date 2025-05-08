Ужасающий момент попал на видео: мужчина в последний момент спас девушку от самоубийства
На видео зафиксирован шокирующий инцидент в Южной Корее — мужчина в последний момент спас девушку, пытавшуюся покончить с собой.
Молодая женщина собиралась спрыгнуть с 20-го этажа, но мужчина схватил ее за волосы, а затем с помощью других людей затащил обратно в безопасное место.
Как сообщает сайт en.yna.co.kr, количество попыток самоубийства и членовредительства в Южной Корее остается высоким, особенно среди молодежи. По данным Национального центра экстренной медицинской помощи Кореи, в 2023 году помощь была оказана 5,83 миллионам человек, из которых 46 359 случаев были связаны с попытками самоубийства или членовредительством.
Из этих случаев 2289 закончились смертью. Наиболее часто самоубийства совершали люди в возрасте от 20 до 29 лет (12 592 случая), за ними следуют подростки (8308 случаев). Эти цифры показывают, что примерно один из каждых 200 корейцев в возрасте от 20 до 29 лет и один из каждых 178 подростков в 2023 году пытался покончить с собой.
Уровень смертности от самоубийств в Южной Корее в 2023 году составил 27,3 случая на 100 000 человек — это самый высокий показатель с 2014 года. Этот уровень значительно выше среднего по странам ОЭСР, который составляет около 10–11 случаев на 100 000.
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