Ужасающий момент попал на видео: мужчина в последний момент спас девушку от самоубийства

Из этих случаев 2289 закончились смертью. Наиболее часто самоубийства совершали люди в возрасте от 20 до 29 лет (12 592 случая), за ними следуют подростки (8308 случаев). Эти цифры показывают, что примерно один из каждых 200 корейцев в возрасте от 20 до 29 лет и один из каждых 178 подростков в 2023 году пытался покончить с собой.