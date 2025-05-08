Будут запущены экспериментальные автобусные маршруты между Латвией и Эстонией

Запуск маршрутов намечен на июль 2025 года. Их цель — постепенное восстановление регулярного автобусного сообщения в приграничных районах Латвии и Эстонии, где оно было прекращено в начале 90-х годов. Это шаг к возвращению общественного транспорта в повседневную жизнь жителей и укреплению сотрудничества между соседними самоуправлениями, а также расширению возможностей мобильности для населения и туристов.