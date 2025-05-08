Будут запущены экспериментальные автобусные маршруты между Латвией и Эстонией
После преодоления значительных юридических препятствий планируется открытие двух экспериментальных автобусных линий между Латвией и Эстонией - Валка–Валга и Икла–Айнажи–Салацгрива.
Запуск маршрутов намечен на июль 2025 года. Их цель — постепенное восстановление регулярного автобусного сообщения в приграничных районах Латвии и Эстонии, где оно было прекращено в начале 90-х годов. Это шаг к возвращению общественного транспорта в повседневную жизнь жителей и укреплению сотрудничества между соседними самоуправлениями, а также расширению возможностей мобильности для населения и туристов.
Маршрут Икла–Айнажи–Салацгрива будет продолжением существующей линии Пярну–Икла, обеспечивая жителям приграничных регионов прямое сообщение с Пярну — четвертым по величине городом Эстонии, популярным летним курортом среди латвийцев. В ходе проекта будут рассмотрены варианты интеграции маршрута в латвийскую региональную систему общественного транспорта для дальнейших соединений с такими городами Видземе, как Лимбажи, Валмиера и Цесис.
Маршрут Валка–Валга восстановит автобусное сообщение между этими "городами-побратимами", что особенно важно для местных жителей, ежедневно передвигающихся по обе стороны границы — для работы, учебы, доступа к услугам и магазинам.
В связи с задержками по юридическим вопросам открытие маршрутов запланировано до июля 2025 года. Детали расписаний, возможности покупки билетов и доступные скидки будут опубликованы ближе к старту движения, с акцентом на информирование жителей регионов Лимбажи и Валка, а также остальной Западной Видземе.