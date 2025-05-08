При решении проблем с Rail Baltica и airBaltic Ринкевич требует от Минсообщения и правительства ответственности
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал правительство ответственно подходить к реализации инфраструктурных проектов, включая железнодорожный проект Rail Baltica и развитие авиакомпании airBaltic. Он подчеркнул важность соблюдения данных обещаний и обеспечения качественной дорожной инфраструктуры для регионов.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Министерство сообщения и правительство действовать ответственно как в ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, так и на пути развития латвийской национальной авиакомпании airBaltic, чтобы сдержать данные обещания. Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг в Рижском замке Ринкевич встретился с министром сообщения Атисом Швинкой.
В ходе беседы стороны обсудили вопрос содержания государственных дорог, актуальные задачи в железнодорожной отрасли, в том числе состояние железнодорожной инфраструктуры и необходимые меры по обеспечению ее долгосрочной деятельности, а также прогресс в реализации проекта Rail Baltica. Кроме того, обсуждался план реализации реформы портов и подготовка авиакомпании airBaltic к первоначальному публичному предложению акций (IPO).
Президент подчеркнул, что реализация проектов государственного масштаба не всегда идет гладко, поэтому он призывает Минсообщения и правительство действовать ответственно и обеспечить выполнение данных обещаний. По его мнению, при этом особое внимание следует уделять и потребностям жителей в регионах, обеспечив им качественную и устойчивую дорожную инфраструктуру. Президент сказал, что ожидает быстрого утверждения поправок к закону о портах, которые касаются оптимизации управления малыми портами.