При решении проблем с Rail Baltica и airBaltic Ринкевич требует от Минсообщения и правительства ответственности

Президент подчеркнул, что реализация проектов государственного масштаба не всегда идет гладко, поэтому он призывает Минсообщения и правительство действовать ответственно и обеспечить выполнение данных обещаний. По его мнению, при этом особое внимание следует уделять и потребностям жителей в регионах, обеспечив им качественную и устойчивую дорожную инфраструктуру. Президент сказал, что ожидает быстрого утверждения поправок к закону о портах, которые касаются оптимизации управления малыми портами.