Ночью в Курземе похолодает до -4 градусов

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Ночью в некоторых районах пригорода воздух остынет до -2 градусов, в центре Риги - до +2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+10 градусов.