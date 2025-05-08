В Елгавском крае водитель заснул за рулем и врезался в дерево
В среду в Елгавском крае пострадал водитель, который заснул за рулем автомобиля и врезался в дерево, сообщили агентству LETA в Государственной полиции (ГП).
Около 23:40 в Ценской волости Елгавского края мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, был настолько уставшим, что заснул, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия водитель пострадал. По факту происшествия ГП начат административный процесс.
Полиция напоминает, что усталость — это незаметный риск, но о нем необходимо говорить вслух, предупреждая общество о возможных последствиях. «Водитель не может сопротивляться сну. В один момент человек отключается за рулем, что может привести к фатальным последствиям — уснувший водитель представляет опасность не только для себя и пассажиров, но и для всех участников дорожного движения», — подчеркивают в полиции.
Если человек чувствует, что за рулем начинает клонить ко сну, важно найти ближайшее безопасное место, чтобы остановиться и размяться, советуют правоохранители. Можно завести будильник на 20 минут и немного вздремнуть — это так называемый «восстанавливающий сон».
Также в среду сотрудники ГП получили информацию, что в Виеситской волости Екбапилсского края автомобиль съехал в кювет. На месте происшествия полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,91 промилле. В отношении мужчины начат уголовный процесс.
Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из которых пострадали люди.
Два человека пострадали в Рижском регионе — один из них пешеход, другой — водитель электросамоката. Ещё два человека получили травмы в ДТП в Земгале.