В Елгавском крае водитель заснул за рулем и врезался в дерево

Полиция напоминает, что усталость — это незаметный риск, но о нем необходимо говорить вслух, предупреждая общество о возможных последствиях. «Водитель не может сопротивляться сну. В один момент человек отключается за рулем, что может привести к фатальным последствиям — уснувший водитель представляет опасность не только для себя и пассажиров, но и для всех участников дорожного движения», — подчеркивают в полиции.