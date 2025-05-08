"Это тревожные новости": министр финансов - о растущем госдолге
В ближайшие годы должна проводиться такая фискальная политика, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов Арвил Ашераденс на внеочередном заседании Сейма, на котором рассматривается отчет о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг.
Министр сообщил депутатам, что в конце прошлого года госдолг составил 19 млрд евро, или 47% от ВВП. Согласно текущим прогнозам Министерства финансов, в течение следующих трех лет долг увеличится до 53% от ВВП. "Это тревожные новости", - сказал Арвил Ашераденс, отметив, что госдолг нужно удерживать на уровне 50% от ВВП, так как государство дополнительно сохраняет резерв ликвидности в размере 3-4% от ВВП для неотложных нужд.
"Поэтому мы должны договориться о максимально допустимом целевом показателе госдолга и проводить такую фискальную политику, чтобы госдолг не превышал 55% от ВВП. Это означает, что возможности увеличения расходов при умеренном росте без дополнительных мер будут очень ограниченными", - подчеркнул министр.
Он выразил уверенность, что в следующем году с высокой вероятностью госдолг сохранится на уровне ниже 55% от ВВП, но предупредил, что времена, когда отраслям автоматически выделялись дополнительные ресурсы, закончились. В будущем такие средства будут предоставляться только при наличии дополнительных источников дохода.
Параллельно, по словам главы Минфина, к 2029 году необходимо уменьшить до 1,5% от ВВП дефицит бюджета, поэтому в ближайшие три года потребуется значительное сокращение и оптимизация государственных расходов. В ближайшие годы государственному сектору предстоит сэкономить как минимум 450 млн евро. Это потребует сокращения аппарата госуправления, отказа от ряда функций, объединения учреждений и, возможно, министерств.
Ашераденс также сообщил, что в первом квартале этого года налоговые поступления превысили прогнозы на 54 млн евро, однако в целом за год они, вероятно, составят лишь 99% от запланированного.
Тем не менее Минфин прогнозирует рост ВВП в этом году на 1,2% - в основном за счет восстановления внутреннего потребления. В целом до 2029 года прогнозируется стабилизация экономики с умеренным ростом.
В отчете о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг. дефицит бюджета в этом году прогнозируется на уровне 3,1% от ВВП, что на 0,2 процентного пункта больше запланированного, поэтому Минфин продолжит следить за его динамикой и при необходимости подготовит предложения по мерам, чтобы удержать дефицит ниже 3% от ВВП.
В среднесрочной перспективе при неизменной политике дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3% от ВВП в 2026 году, 3,2% - в 2027 году, 2,8% - в 2028 году и 2,3% - в 2029 году.