"Это тревожные новости": министр финансов - о растущем госдолге

Министр сообщил депутатам, что в конце прошлого года госдолг составил 19 млрд евро, или 47% от ВВП. Согласно текущим прогнозам Министерства финансов, в течение следующих трех лет долг увеличится до 53% от ВВП. "Это тревожные новости", - сказал Арвил Ашераденс, отметив, что госдолг нужно удерживать на уровне 50% от ВВП, так как государство дополнительно сохраняет резерв ликвидности в размере 3-4% от ВВП для неотложных нужд.