В Латвии обнаружен ранее неизвестный паразит - он обманывает муравьев и ворует у них еду
В Риге, в затопленных районах у реки и озера, были найдены две самки уникального вида "сверчоков-муравьелюбов" — Myrmecophilus acervorum, ранее не зарегистрированного в Латвии.
Это открытие делает Латвию северной границей распространения данного вида. Находка подтверждена в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Orthoptera Research.
Сверчок-муравьелюб — уникальный клептопаразит: насекомое, полностью зависящее от муравьев как от источника пищи. Он ворует у них яйца, добычу, либо хитростью заставляет делиться. Эти существа питаются муравьиными яйцами и принесенной добычей, а также получают пищу с помощью трофаллаксиса — процесса, при котором муравьи делятся пищей друг с другом через рот.
Чтобы проникнуть в новое муравьиное гнездо, мураваьелюб подстраивает свой химический состав и становится неотличимым от муравьев. Он накапливает на теле кутикулярные углеводы — молекулы, полученные от муравьев, — и покрывает ими свое тело. Эти воскообразные вещества используются муравьями для химической коммуникации, и благодаря ним сверчок может избежать агрессии и быть принятым в муравейник как "свой".
Исследование также показало, что этот паразит предпочитает селиться именно среди черных садовых муравьев (Lasius niger). Чтобы успешно сосуществовать с ними, сверчок-муравьелюб эволюционировал: стал почти таким же маленьким, как муравьи, и утратил способность летать, слышать и издавать звуки.
Ученые предполагают, что этот вид может продвигаться на север под влиянием климатических изменений или долгое время оставался незамеченным из-за своих крошечных размеров и скрытного образа жизни. Исследовательская группа (Александр Балодис, Рута Старка и Дмитрий Тельнов) считает, что в Латвии Myrmecophilus acervorum размножается путем партеногенеза — без участия самцов, производя только потомство-самок.