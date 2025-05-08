В Латвии обнаружен ранее неизвестный паразит - он обманывает муравьев и ворует у них еду

Чтобы проникнуть в новое муравьиное гнездо, мураваьелюб подстраивает свой химический состав и становится неотличимым от муравьев. Он накапливает на теле кутикулярные углеводы — молекулы, полученные от муравьев, — и покрывает ими свое тело. Эти воскообразные вещества используются муравьями для химической коммуникации, и благодаря ним сверчок может избежать агрессии и быть принятым в муравейник как "свой".