"Курьер сказал, что открывать нельзя!" Ивар попался на уловку мошенников, использовавших логотип Lidl
Мошенники незаконно использовали бренд торговой сети Lidl и с помощью поддельного интернет-магазина обманули жителей Латвии. Пострадавший Ивар признается, что поверил предложению именно потому, что на нем был логотип магазина.
Как рассказал Ивар в передаче TV3 "Bez Tabu", он стал жертвой рекламы, в которой предлагалась оптика для охотничьего ружья. Он увидел это предложение в социальной сети Facebook — продавался прицел ночного видения. Объявление сопровождалось логотипом Lidl. Цена — 119 евро — показалась Ивару очень заманчивой.
"Сколько они на самом деле стоят? Ну... около 800 или 900 евро. Трудно сказать", — говорит он.
Поддавшись обещаниям рекламы, он перешел на сайт интернет-магазина, где предлагалось заплатить после получения товара — при доставке. "Приехал курьер, посылка красиво упакована. Я сказал курьеру, что хочу открыть и проверить, все ли на месте, но он сказал: "Нет! Открывать нельзя. Сначала надо заплатить, потом можно открывать".
Так как в коробке ощущался вес, Ивар решил, что там находится желаемый прицел, и заплатил курьеру. Однако, когда он вскрыл посылку, то обнаружил внутри сломанную и бесполезную ручную пилу вместо обещанного устройства. Убедившись в том, что его обманули, Ивар попытался связаться с интернет-магазином, но безуспешно.
"Сыр в мышеловке никогда не бывает бесплатным. Теперь самому смешно! Переживу".
Судя по информации на упаковке, мошенничество связано с Польшей.
Как сообщает Государственная полиция, поддельные интернет-магазины достаточно распространены. Чаще всего они активизируются накануне праздников. Часто копируются уже известные онлайн-магазины. Особенно осторожными нужно быть при покупках в новых интернет-магазинах. Следует проверять регистрационные данные и помнить, что подозрительно низкая цена может быть признаком мошенничества.