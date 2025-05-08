"Курьер сказал, что открывать нельзя!" Ивар попался на уловку мошенников, использовавших логотип Lidl

Поддавшись обещаниям рекламы, он перешел на сайт интернет-магазина, где предлагалось заплатить после получения товара — при доставке. "Приехал курьер, посылка красиво упакована. Я сказал курьеру, что хочу открыть и проверить, все ли на месте, но он сказал: "Нет! Открывать нельзя. Сначала надо заплатить, потом можно открывать".