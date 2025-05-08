Участие в фестивале, посвященном творчеству Раймонда Паулса, уже подтвердили почти 12 000 певцов

Концерт "Manai dzimtenei", посвященный творчеству Раймонда Паулса, состоится 11 июля 2026 года в "Серебряной роще" Межапарка, собрав исполнителей из Латвии и латвийской диаспоры, популярных солистов и музыкантов. В программе концерта прозвучат песни Паулса с особым вниманием к его хоровому наследию. Также можно будет услышать новинки латвийских композиторов, созданные специально к этому событию. После концерта участников и зрителей ждет ночь общего пения, где прозвучит богатый репертуар маэстро.