Участие в фестивале, посвященном творчеству Раймонда Паулса, уже подтвердили почти 12 000 певцов
Для участия в песенном празднике маэстро Раймонда Паулса "Manai dzimtenei" зарегистрировались почти 12 000 участников, но регистрация продолжается до 31 мая, сообщила представитель организаторов мероприятия Элизабете Шуксте.
В концерте Ригу представят 88 хоров с 3417 певцами, Видземе — 118 хоров с 3969 певцами, Курземе — 68 хоров с 2039 певцами, Земгале — 27 хоров с 759 певцами, Латгале — 22 хора с 686 певцами, Селию — пять хоров со 176 певцами. Диаспору представят 24 хора с 821 певцом.
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Концерт "Manai dzimtenei", посвященный творчеству Раймонда Паулса, состоится 11 июля 2026 года в "Серебряной роще" Межапарка, собрав исполнителей из Латвии и латвийской диаспоры, популярных солистов и музыкантов. В программе концерта прозвучат песни Паулса с особым вниманием к его хоровому наследию. Также можно будет услышать новинки латвийских композиторов, созданные специально к этому событию. После концерта участников и зрителей ждет ночь общего пения, где прозвучит богатый репертуар маэстро.
Художественным руководителем концерта является композитор Янис Кирсис, режиссер — Дита Луриня, главный дирижер — Мартиньш Клишанс. Музыкальное руководство сводным хором возьмут на себя главные дирижеры Латвии.