Началось объявленное Путиным перемирие ко Дню победы
С полуночи 8 мая началось объявленное Владимиром Путиным в одностороннем порядке перемирие между Россией и Украиной.
28 апреля Путин заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина, настаивая на том, что прекращение огня должно действовать на менее 30 дней. От этой идеи уже отказался Кремль.
Украинские военные этой ночью заявляли, что Россия запускала авиабомбы по Сумской области. О последствиях атак они не сообщали. Других сообщений о российских ударах этой ночью не поступало.
В России после полуночи объявляли тревоги из-за возможных украинских атак в Курской, Белгородской, Оренбургской областях и Рязани. Наносили ли ВСУ удары, неизвестно. Также в работе аэропорта Нижнего Новгорода вводились временные ограничения. С чем они были связаны, неизвестно.