Началось объявленное Путиным перемирие ко Дню победы

28 апреля Путин заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина, настаивая на том, что прекращение огня должно действовать на менее 30 дней. От этой идеи уже отказался Кремль.