Новая реальность - дети с криминальным прошлым: в Латвии растет подростковая преступность

С 1 января 2022 года, когда изменения вступили в силу, применение общественных работ сократилось вдвое, а применение пробационного надзора выросло многократно. Во время такого надзора подросток участвует в программах ресоциализации с целью коррекции его мышления и поведения. Однако, как отмечает заместитель руководителя Государственной службы пробации Илона Линде, возможности учреждения ограничены, так как на реализацию новой основной меры наказания не было выделено финансирования. Пока разрабатывается новый закон, в котором планируется урегулировать этот вопрос, служба старается обеспечить услуги с помощью самоуправлений, но ресурсы у всех разные. Насколько эффективна такая работа? "То, что ребенок или уже взрослый не возвращается в систему пробационной службы спустя определенное время, еще не означает, что он не совершает преступлений", - говорит Линде.