Ринкевич в День разгрома нацизма: "Россия стремится переписать и свою историю, и историю всей Европы"

Президент отметил, что многие европейские страны смогли полноценно вернуть и восстановить свою независимость лишь в последнем десятилетии 20-го века, но 21-й век не принес Европе мира, потому что для России как правопреемницы Советского Союза свобода, независимость, демократия и мир в других странах не представляют ценности. Россия стремится переписать и свою историю, и историю всей Европы, избирательно проводя ее ревизию, манипулируя общей исторической памятью Европы и ценностями демократических государств.