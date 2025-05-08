В башне церкви Святой Троицы в Елгаве открывается новый ресторан 8. Stāvs с панорамным видом

Меню ресторана основано на современной кухне с европейским вдохновением, творческими методами приготовления, сезонными и местными продуктами, при этом сохраняется латышская идентичность.

Кроме основного меню, по будням с 11:00 до 14:00 будет доступно предложение для обеда, а по выходным с 10:30 до 13:00 — завтрак.