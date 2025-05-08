В башне церкви Святой Троицы в Елгаве открывается новый ресторан 8. Stāvs с панорамным видом
После успешных торгов за аренду помещений ресторана в башне Елгавской церкви Святой Троицы, завершившихся в январе этого года победой компании SIA KLAD RE, на этой неделе в башне открывается новый ресторан под названием 8. Stāvs («8-й этаж»).
Открытие ресторана для посетителей состоится 10 мая, и он будет работать ежедневно, кроме понедельников — в этот день здание башни закрыто для публики.
Меню ресторана основано на современной кухне с европейским вдохновением, творческими методами приготовления, сезонными и местными продуктами, при этом сохраняется латышская идентичность.
Кроме основного меню, по будням с 11:00 до 14:00 будет доступно предложение для обеда, а по выходным с 10:30 до 13:00 — завтрак.
Владелец нового ресторана и шеф-повар Роберт Улманис уже много лет работает в сфере общественного питания и вдохновлен особой атмосферой башни Святой Троицы:
«Башня всегда казалась мне местом из мечты — и теперь эта мечта сбылась!»
Название ресторана — «8-й этаж» — точно отражает его расположение: ресторан находится на восьмом этаже башни, откуда гости могут наслаждаться панорамным видом на город с высоты птичьего полета. Интерьер оформлен в элегантном и классическом стиле, с яркими акцентами, подчеркивающими уникальность пространства.
Бронирование столиков не обязательно, но рекомендуется, так как помещение небольшое. Забронировать можно по телефону 20006488.
Торжественные мероприятия по случаю открытия ресторана пройдут 8 и 9 мая.
С расписанием, обеденными предложениями и другими новостями можно будет ознакомиться в Instagram ресторана.