Пандемия, отсутствие персонала, обучение на латышском - в чем министр видит причины проблем школьников со сдачей экзаменов
фото: LETA
Министр образования Латвии Даце Мелбарде.
В Латвии

Пандемия, отсутствие персонала, обучение на латышском - в чем министр видит причины проблем школьников со сдачей экзаменов

Отдел новостей

LSM+

Министр образования Латвии Даце Мелбарде заявила, что дистанционное обучение во время пандемии повлияло на успеваемость школьников. Это одна из причин, почему министерство решило сохранить порог сдачи экзаменов на уровне 10%, но планирует повысить его до 15% в следующем году.

Нужно учитывать тот факт, что дети, которые сейчас сдают экзамены, два года учились дистанционно во время ковида, заявила в эфире программы Латвийского телевидения Rīta panorāma министр образования и науки Даце Мелбарде. Она также добавила, что на проблему влияет ряд факторов, и борьба с ее причинами продолжается, сообщает LSM+.

«Мы подсчитали, что если бы в этом году повысили этот порог до 15%, то это могли быть около 2000 молодых людей или в диапазоне от 1500 до 2000 [тех, кто не смог бы сдать экзамен]. Это довольно большое число. В то же время меры, которые сейчас внедряются для устранения причин, не дают столь быстрых результатов», — признала министр.

Однако причины проблемы ясны, поэтому можно говорить о решениях — например, о поддерживающем персонале. «Нужно работать по более индивидуальному подходу, и, соответственно, подготовить учителей к этому. Учителям необходимы методические материалы», — пояснила Мелбарде. Министр также отметила, что в этом учебном году завершается так называемый «единый школьный подход» — полный переход на обучение на латышском языке. «Есть дети, которым трудно осваивать латышский язык — в том числе, например, в математике. Если не владеешь латышским языком на достаточном уровне, то, прочитав задание, его не поймешь. Это может повлиять и на другие предметы. Есть несколько факторов, которые влияют на то, почему около 4% детей не достигают порога в 10%», — отметила министр.

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