Пандемия, отсутствие персонала, обучение на латышском - в чем министр видит причины проблем школьников со сдачей экзаменов

Однако причины проблемы ясны, поэтому можно говорить о решениях — например, о поддерживающем персонале. «Нужно работать по более индивидуальному подходу, и, соответственно, подготовить учителей к этому. Учителям необходимы методические материалы», — пояснила Мелбарде. Министр также отметила, что в этом учебном году завершается так называемый «единый школьный подход» — полный переход на обучение на латышском языке. «Есть дети, которым трудно осваивать латышский язык — в том числе, например, в математике. Если не владеешь латышским языком на достаточном уровне, то, прочитав задание, его не поймешь. Это может повлиять и на другие предметы. Есть несколько факторов, которые влияют на то, почему около 4% детей не достигают порога в 10%», — отметила министр.