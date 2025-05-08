Пандемия, отсутствие персонала, обучение на латышском - в чем министр видит причины проблем школьников со сдачей экзаменов
Министр образования Латвии Даце Мелбарде заявила, что дистанционное обучение во время пандемии повлияло на успеваемость школьников. Это одна из причин, почему министерство решило сохранить порог сдачи экзаменов на уровне 10%, но планирует повысить его до 15% в следующем году.
Нужно учитывать тот факт, что дети, которые сейчас сдают экзамены, два года учились дистанционно во время ковида, заявила в эфире программы Латвийского телевидения Rīta panorāma министр образования и науки Даце Мелбарде. Она также добавила, что на проблему влияет ряд факторов, и борьба с ее причинами продолжается, сообщает LSM+.
«Мы подсчитали, что если бы в этом году повысили этот порог до 15%, то это могли быть около 2000 молодых людей или в диапазоне от 1500 до 2000 [тех, кто не смог бы сдать экзамен]. Это довольно большое число. В то же время меры, которые сейчас внедряются для устранения причин, не дают столь быстрых результатов», — признала министр.
Однако причины проблемы ясны, поэтому можно говорить о решениях — например, о поддерживающем персонале. «Нужно работать по более индивидуальному подходу, и, соответственно, подготовить учителей к этому. Учителям необходимы методические материалы», — пояснила Мелбарде. Министр также отметила, что в этом учебном году завершается так называемый «единый школьный подход» — полный переход на обучение на латышском языке. «Есть дети, которым трудно осваивать латышский язык — в том числе, например, в математике. Если не владеешь латышским языком на достаточном уровне, то, прочитав задание, его не поймешь. Это может повлиять и на другие предметы. Есть несколько факторов, которые влияют на то, почему около 4% детей не достигают порога в 10%», — отметила министр.