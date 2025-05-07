Латвийская компания открыла в Таллине концептуальное кафе

Кафе Tatari начало работу 3 мая. Его площадь составляет 70 квадратных метров, и оно вмещает 29 посадочных мест. Также в Таллине вскоре планируется открытие еще одного кафе — на этот раз под названием Raua, площадью 54 квадратных метра и с 25 посадочными местами.