Латвийская компания открыла в Таллине концептуальное кафе
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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Латвийская компания открыла в Таллине концептуальное кафе

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Латвийская кофейная компания Kalve Coffee инвестировала около 70 тысяч евро в открытие нового кафе под названием Tatari в Таллине.

Кафе Tatari начало работу 3 мая. Его площадь составляет 70 квадратных метров, и оно вмещает 29 посадочных мест. Также в Таллине вскоре планируется открытие еще одного кафе — на этот раз под названием Raua, площадью 54 квадратных метра и с 25 посадочными местами.

По словам председателя правления Kalve Coffee Гатиса Земаниса, Таллин — это естественный следующий шаг в стратегии развития компании. «Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с местным сообществом и хотим познакомить жителей Таллина с нашим подходом к устойчивому и качественному кофе», — заявил Земанис.

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