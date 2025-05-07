Латвийская компания открыла в Таллине концептуальное кафе
Латвийская кофейная компания Kalve Coffee инвестировала около 70 тысяч евро в открытие нового кафе под названием Tatari в Таллине.
Кафе Tatari начало работу 3 мая. Его площадь составляет 70 квадратных метров, и оно вмещает 29 посадочных мест. Также в Таллине вскоре планируется открытие еще одного кафе — на этот раз под названием Raua, площадью 54 квадратных метра и с 25 посадочными местами.
По словам председателя правления Kalve Coffee Гатиса Земаниса, Таллин — это естественный следующий шаг в стратегии развития компании. «Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с местным сообществом и хотим познакомить жителей Таллина с нашим подходом к устойчивому и качественному кофе», — заявил Земанис.
Похоже, латвийскому общепиту в последнее время становится тесно в родной стране. Не далее, как 30 апреля в квартале Ротерманни в Таллине открылся новый ресторан LIDO. Это пятый ресторан бренда в Эстонии и первый, который предлагает концепцию самообслуживания.