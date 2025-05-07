Группа LIDO, инвестировав более миллиона евро, открыла 18-й ресторан

Первый ресторан LIDO с самообслуживанием, в который было инвестировано более миллиона евро, открылся в Риге в августе прошлого года в торговом центре моды и стиля жизни Rīga Plaza. Он стал популярным местом как для быстрого обеденного перерыва, так и для семей и компаний друзей, которые ценят качественную еду, удобное обслуживание и широкий выбор в современном и приятном окружении. Кроме того, клиенты высоко оценили возможность самостоятельно накладывать порцию, поскольку это позволяет адаптировать обед под свой аппетит и накладывать ровно столько еды, сколько хочется. Такой подход способствует осознанному питанию и сокращает пищевые отходы. «Как и в Латвии, в Эстонии LIDO стал первой компанией, внедрившей концепцию самообслуживания в сфере общественного питания. Мы видим, что клиенты ценят этот подход, и уверены, что он будет успешным и в Эстонии. Новый ресторан находится в отличном месте — в самом центре Таллина, и мы будем легко доступны как местным жителям, так и гостям города, предлагая здоровые и вкусные блюда. Современный подход в формате самообслуживания поможет нам ещё больше укрепить позиции LIDO на эстонском рынке», — подчеркивает председатель правления LIDO Рита Аузиня.