Тревожный поворот в деле пропавшей Мэдлин Макканн: у подозреваемого нашли жесткий диск с изображениями
Как сообщают СМИ, немецкие следователи обнаружили новое, тревожное доказательство, которое может быть связано с исчезновением британской девочки Мэдлин Макканн 18 лет назад в Португалии.
В заброшенном доме, принадлежавшем главному подозреваемому, — гражданину Германии Кристиану Брикнеру, был найден зарытый жесткий диск. По информации следователей, на нем содержатся данные, указывающие на то, что трехлетняя Мэдлин, вероятно, уже давно мертва.
Кристиан Брикнер, отбывающий наказание за другие преступления, уже давно фигурирует в деле как главный подозреваемый, однако ранее обвинения не были предъявлены из-за отсутствия достаточных доказательств.
Сейчас содержимое диска тщательно изучается. Это может стать одним из важнейших поворотных моментов в запутанном деле, которое привлекает внимание мировой общественности с 2007 года, сообщает Daily Mail.
Мэдлин пропала 3 мая 2007 года из номера отеля курорта Прайя-да-Луш в Португалии. Брикнер, ранее судимый за педофилию, давно рассматривается как ключевая фигура в деле.
По сообщениям, вместе с диском были найдены фотографии, детские купальники и игрушки — находки, которые следователи называют шокирующими. Сам диск обнаружили на бывшей фабрике, приобретенной Брикнером в 2008 году — спустя год после исчезновения девочки. Среди найденного — и страховой документ, который может подтвердить рассказ одного из свидетелей: якобы в 2008 году в Испании Брикнер признался в убийстве ребенка. Ранее, в 2016 году, при обыске в другой принадлежащей Брикнеру фабрике в центральной части Германии полиция обнаружила около 8000 единиц тревожного контента — видео и фото, на которых, предположительно, были запечатлены преступления.
Часть снимков, по мнению следствия, была сделана в Португалии и может стать решающим доказательством того, что Мэдлин погибла вскоре после исчезновения в мае 2007 года. Также стало известно, что полиция изъяла ноутбук, на котором может содержаться важная информация, связывающая Брикнера с делом. Кроме того, были обнаружены флешки и карты памяти, закопанные под телом его мертвой собаки — животное было захоронено на территории той самой заброшенной фабрики.