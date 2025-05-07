Тревожный поворот в деле пропавшей Мэдлин Макканн: у подозреваемого нашли жесткий диск с изображениями

По сообщениям, вместе с диском были найдены фотографии, детские купальники и игрушки — находки, которые следователи называют шокирующими. Сам диск обнаружили на бывшей фабрике, приобретенной Брикнером в 2008 году — спустя год после исчезновения девочки. Среди найденного — и страховой документ, который может подтвердить рассказ одного из свидетелей: якобы в 2008 году в Испании Брикнер признался в убийстве ребенка. Ранее, в 2016 году, при обыске в другой принадлежащей Брикнеру фабрике в центральной части Германии полиция обнаружила около 8000 единиц тревожного контента — видео и фото, на которых, предположительно, были запечатлены преступления.