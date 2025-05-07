Цены на латвийские сельскохозяйственные земли взлетают: где самые дорогие гектары?

Как свидетельствует подготовленный компанией Arco Real Estate обзор рынка за 2024 год, спрос на сельскохозяйственные земли продолжает повышаться, что приводит к росту ее рыночной стоимости. В прошлом году средняя цена составила 4995 евро за гектар. Дороже всего земля стоила в Земгале - в среднем 6501 евро за гектар, а самые низкие цены были в Латгале, где гектар стоил в среднем 3328 евро.