Цены на латвийские сельскохозяйственные земли взлетают: где самые дорогие гектары?
Рынок сельскохозяйственных земель в Латвии продолжает демонстрировать устойчивый рост, подтверждая высокий интерес к инвестициям в этот сектор.
В прошлом году увеличилось и количество сделок по продаже сельскохозяйственных земель, и общая площадь проданных земельных участков. Согласно данным Государственной земельной службы, по сравнению с 2023 годом количество сделок по продаже земли выросло на 25%, сообщает Latvijas Avīze.
Всего было продано 10 670 гектаров - на 39% больше, чем в 2023 году. За последние двенадцать лет это один из самых высоких показателей.
Как свидетельствует подготовленный компанией Arco Real Estate обзор рынка за 2024 год, спрос на сельскохозяйственные земли продолжает повышаться, что приводит к росту ее рыночной стоимости. В прошлом году средняя цена составила 4995 евро за гектар. Дороже всего земля стоила в Земгале - в среднем 6501 евро за гектар, а самые низкие цены были в Латгале, где гектар стоил в среднем 3328 евро.
Председатель правления компании по торговле недвижимостью Pilat Real Estate Микс Яунземс отмечает, что в Курземе, где работает его компания, общее количество сделок увеличили и крупные фермерские хозяйства, расширяющие свою площадь, и те, кто планирует использовать землю для других целей - создания солнечных и ветряных парков или добычи полезных ископаемых.